Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası Sel Felaketi Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası Sel Felaketi Yarattı

15.01.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ditwah Kasırgası, 2,3 milyon kişiyi etkileyen geniş çaplı sel ve altyapı hasarına yol açtı.

KOLOMBO, 15 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka'da yaklaşık 2,3 milyon kişi, 28 Kasım 2025'te karaya çıkan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı selden doğrudan etkilendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin çarşamba günü ortak yayımladığı değerlendirme raporunda ülke genelinde geniş çaplı sel, heyelan ve altyapı hasarına yol açan kasırganın ilk etkilerini ortaya kondu.

Raporda kasırganın şiddetli yağışlara yol açarak Sri Lanka'nın kara alanının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen 1,1 milyon hektarlık bölgede sele neden olduğu belirtildi.

WorldPop nüfus verileri ve uydu görüntülerinden elde edilen sel haritaları kullanılarak hazırlanan raporda, 2,3 milyon kişinin kasırga kaynaklı selden doğrudan etkilendiği tahmin ediliyor. Bu kişilerin yaklaşık 1,2 milyonu kadın, 522.000'i çocuk ve 263.000'i yaşlılardan oluşuyor.

Afette ülkenin altyapısı da ağır hasar aldı. Değerlendirmeye göre ülke genelinde yaklaşık 720.000 bina selden etkilendi. 16.000 kilometreden fazla yol ve 480'den fazla köprü, 278 kilometre demiryolu ve 35 demiryolu köprüsü sular altında kaldı.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Sri Lanka, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası Sel Felaketi Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:53:10. #7.11#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası Sel Felaketi Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.