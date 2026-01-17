Stanojevic: Kolay Goller Yedik - Son Dakika
17.01.2026 20:21
Karagümrük teknik direktörü Stanojevic, Başakşehir maçını değerlendirerek kaybetmekten mutsuz olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, çok kolay goller yediklerini söyledi.

Stanojevic, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu aktaran Sırp teknik adam, "Zemin çok yumuşaktı. Oynaması zor bir zemindi. Hiç mutlu değilim. Kaybettik. Çok kolay goller yedik. İkinci gol çok basitti. Tehlikeli pozisyonlarımız vardı. Zamanla bu problemlerimizi çözeceğimize inanıyorum. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum. Kalitemizi gösterebileceğimize inanıyorum. Umarım sürpriz yaratan bir takım haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Aleksandar Stanojevic, "Çok iyi genç oyunculara sahibiz. Yakında da bazı futbolcular aramıza katılacak. Benim işim, elimdeki takımla en iyi işi çıkartabilmek. Daha rekabetçi bir takım olacağımıza inanıyorum." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Başakşehir, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

