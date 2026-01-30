Starbucks Çin'de Gelir Artışını Sürdürüyor - Son Dakika
Starbucks Çin'de Gelir Artışını Sürdürüyor

30.01.2026 11:45
Starbucks, 2026 mali yılı ilk çeyreğinde Çin'de yüzde 11 gelir artışı ve yeni mağaza açılışları açıkladı.

SHANGHAİ, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD'li kahve devi Starbucks, 28 Aralık 2025'te sona eren 2026 mali yılının ilk çeyreğinde Çin anakarasında çift haneli gelir artışı kaydettiğini ve aynı mağaza satışlarında üst üste üçüncü çeyrekte büyüme sağladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Çin anakarasındaki gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 823 milyon ABD dolarını aştı. Aynı mağaza satışları, işlem hacmindeki yüzde 5'lik artışın etkisiyle yüzde 7 yükselirken, ortalama fiş tutarı yüzde 2 artış gösterdi.

Aynı mağaza satışlarındaki büyüme, özellikle iş bölgelerindeki mağazaların güçlü performansıyla desteklendi.

Şirket, alt kademe pazarlara yönelik genişlemesini de sürdürdü. Çeyrek dönem boyunca Starbucks, ilçe düzeyindeki 13 yeni kente giriş yaptı. Aralık sonu itibarıyla şirketin Çin anakarasındaki mağaza sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 1.103 ilçe düzeyindeki kentte toplam 8.011'e ulaştı.

Starbucks Çin CEO'su Molly Liu, şirketin inovasyon ile istikrar arasında denge kurarak istikrarlı büyümeyi ve yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

11:38
