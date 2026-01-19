Starmer, ABD'nin Gümrük Vergisine Tepki Gösterdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland konusunda Danimarka'nın tarafında durdukları için "ABD'nin uyguladığı gümrük vergisine karşılık verecek noktaya gelmemeyi" amaçladığını söyledi.

Starmer, Grönland konusunda dün akşam Avrupalı liderler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Grönland konusunda Danimarka'dan yana tavır alan İngiltere dahil 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi getirmesiyle ilgili Starmer, İngiltere ile ABD arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

İki ülkenin de birlikte ortak değerleri savunduğunu anlatan Starmer, güvenlikten refaha birçok alanda işbirliğinin etkilerini gördüklerini söyledi.

Starmer, ekonomi ve güvenliği güçlendiren bu ilişkiyi korumak için çalışacağını belirterek, "Olgun ittifaklar, aralarında farklılık yokmuş gibi davranmaz. Bunları çözmek için saygı çerçevesinde doğrudan adımlar atar. Grönland konusunda sorunları çözmenin doğru yolu, müttefiklerle sakin bir şekilde tartışmaktır. Grönland'ın güvenliği önemlidir." dedi.

İklim değişikliğiyle Arktik'te yeni ticaret yollarının ortaya çıktığını dile getiren Starmer, bu bölgede daha büyük yatırım ve güçlü işbirliği gerektiğinin altını çizdi.

Starmer, ABD'nin bu çabaların merkezinde yer alması gerektiğini belirterek "Burada bir kenara atamayacağımız, istikrarlı ve güven içinde uluslararası işbirliğinin çalışması için gerekli bir kural var. Grönland'ın geleceğiyle ilgili karar, yalnızca Grönland halkı ve Danimarka Krallığı'na aittir. Bu, temel bir haktır ve biz bunu destekliyoruz." diye konuştu.

"Ticaret savaşı, kimsenin çıkarına değil"

Starmer, Danimarka'nın hem İngiltere hem de ABD'nin müttefiki olarak iki ülkeyle yakın dayanışma içinde bulunduğunu vurgulayarak "Bu nedenle müttefiklere karşı gümrük vergisinin tamamen yanlış olduğunu söyledim. İttifak içinde farklılıkları çözmenin doğru yolu bu değildir. Ayrıca Grönland'ın güvenliğini güçlendirme çabalarını ekonomik baskı için bir gerekçe olarak sunmak da faydalı değildir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu adımının İngiliz sanayisi ve ekonomisini etkileyeceğini dile getiren Starmer, "Ticaret savaşı, kimsenin çıkarına değildir. Benim görevim, her zaman İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda çalışmaktır." dedi.

İngiltere'nin ortaklıklara inanan ve anlaşma yolu arayan fayda eksenli bir ülke olduğunun altını çizen Starmer, "Sloganlardan çok çözüme inanıyoruz. Britanya halkına zarar verecek söylem politikalarından uzak duruyoruz." diye konuştu.

Starmer, faydacı olmanın pasif ve prensiplerinden vazgeçmek anlamına gelmediğine dikkati çekti.

"Amacım, ABD'ye karşılık verecek noktaya gelmememizi sağlamak"

Toplantının soru cevap bölümünde ABD'ye aynı şekilde karşılık verilip verilmeyeceği sorusuna yanıt veren Starmer, "Gümrük vergilerinin müttefiklere karşı bu şekilde kullanılmaması gerekiyor. Gümrük savaşının tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığı ve henüz o aşamaya (ABD'ye karşılık verme) gelmediğimiz gerçeği göz önüne alındığında, benim odak noktam o aşamaya gelmememizi sağlamak. Şu anda da bunu yapıyorum." dedi.

Starmer, ABD'nin gümrük vergisi kararının İngiltere genelinde olumsuz karşılandığına işaret ederek "ABD'yle çok yakın çalışıyoruz ancak bu, ulusal çıkarlarımızı görmezden geleceğimiz anlamına gelmez. Değerlerimizi savunmalıyız. Prensiplerimiz konusunda net olmalıyız." görüşünü paylaştı.

Bu nedenle ticaret savaşı istemediğini yineleyen Starmer, "Çünkü bu, ticareti, çalışanları ve ülkenin her yerindeki aileleri vuracaktır. Bu yüzden Avrupalı müttefikler ve Başkan Trump'la görüşüyorum. Trump'la dün görüştüm, gelecek günlerde de görüşmekten çekinmem. Faydacı, mantıklı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmalıyız. Bulursak ülkemize çok ciddi etkilerden kurtuluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, ABD ile Avrupa arasında bir tercih yapmanın stratejik hata olacağını belirterek ABD'nin Grönland'a askeri operasyon gerçekleştirme ihtimaline de değindi.

"Açıkçası yapacaklarını düşünmüyorum." diyen Starmer, Grönland meselesinin diyalogla çözülebileceğini ve böyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.