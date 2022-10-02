Aşırı yağışlar ve sellerin zarar verdiği okullardaki tadilatların tamamlanması amacıyla 18 Eylül 'de başlaması gereken eğitim iki hafta ertelenmişti.

Başkent Hartum 'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Okullarında düzenlenen açılış programına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, TMV Sudan Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, bazı Türk kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sudan'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı - Son Dakika

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