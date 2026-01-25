Sudan'da Toplu Mezar Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan'da Toplu Mezar Skandalı

Sudan\'da Toplu Mezar Skandalı
25.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'da HDK, hapishanelerinde hayatını kaybedenleri rastgele gömüyor. Toplu mezarlar açılmayı bekliyor.

MUHAMMED EMİN CANİK/AHMED SATTİ - Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) hapishanelerinde hayatını kaybedenleri rastgele gömdüğü toplu mezarlar açılmayı bekliyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Nisan 2023'te HDK'nin ani saldırılarıyla başlayan çatışmalar ülkenin batı kesimlerinde hala sürüyor.

HDK'nin yaklaşık 2 yıl elinde tuttuğu ve ciddi yıkıma uğrattığı başkent Hartum'un merkezi noktasında toplu mezarlar bulunuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hartum'un Riyad Mahallesi'nde Ubeyd Hatim Bulvarı yakınındaki 2 toplu mezarda HDK'nin hapishanelerinde ölen binlerce kişi gelişi güzel şekilde gömüldü.

HDK'nin eski bir karargahının da bulunduğu mahallede, HDK mensuplarının çevredeki binaları hapishane olarak kullandığı belirtiliyor.

Tanıklara göre, bu hapishanelerde işkence gören siviller ve askerler öldüklerinde alıkonulan kişilere taşıtılarak iş makinalarıyla rastgele açılan çukurlara gömüldü.

Toplu mezarların yer aldığı alanda ise çok sayıda terlik, ayakkabı ve çeşitli eşyalar bulunuyor.

Okul, üniversite ve halka açık alanlarda toplu mezarlar var

Sudan Başsavcısı İntisar Ahmed Abdulal, AA muhabirine, toplu mezarların sayısının son derece yüksek olması nedeniyle açılmalarının geciktiğini ifade etti.

Abdulal, "Halihazırda bu toplu mezarların açılması ve cenazelerin normal mezarlıklara nakledilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Gömülenlerin sayısı oldukça fazla. Okullara, üniversitelere ve halka açık alanlara gömülen cenazeler var." dedi.

Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Abdulal, "Devlet şu an gerekli prosedürleri yürütmekte. Kızılhaç Komitesi, bu tür mezarların nasıl açılacağıyla ilgili eğitim kursları düzenledi." şeklinde konuştu.

Abdulal ayrıca, "Mevcut durum imkan yetersizliğinden ziyade cenaze sayısının muazzam boyutlarla olmasıyla ilgili. Toplu mezarlar sadece Hartum ile sınırlı değil. Hartum, Vad Medeni ve ülkenin orta kesimi genelinde çok sayıda toplu mezar bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın kararıyla 4 Ağustos 2023'te kurulan Savaş İhlalleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri Suçları Ulusal Komitesinin de başkanı olan Abdulal, hükümetin toplu mezarlardaki cenazelerin nakli için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

HDK, çatışmaların başladığı başkent Hartum'da yaklaşık 2 yıl yayılmıştı. Evlerin, iş yerlerinin, bankaların yağmalandığı bu süre içerisinde altyapı ciddi şekilde hasar aldı.

Ordu güçleri, başlattıkları operasyonlar sonucunda Mayıs 2025'te başkentin tamamında kontrol sağladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Hartum, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Toplu Mezar Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:18:38. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan'da Toplu Mezar Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.