Başkentin Bahri ve Umdurman bölgelerinde de benzer gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, kendilerine taş atan göstericilere karşı gaz bombasıyla müdahale etti.

Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti - Son Dakika

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