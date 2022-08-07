Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti - Son Dakika
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Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti

07.08.2022 21:22
Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti

Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce sivil yönetim yanlısı, yaklaşık 10 aydır iktidardaki askeri yönetimin son bulması talebiyle gösteri düzenledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce sivil yönetim yanlısı, yaklaşık 10 aydır iktidardaki askeri yönetimin son bulması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkentin Sittin Caddesi'nde toplanan ve çoğunluğu gençlerden oluşan grup, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti.

Gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, kendilerine taş atan göstericilere karşı gaz bombasıyla müdahale etti.

Olaylar nedeniyle ana caddeler ve yan yollarda uzun araç kuyruğu oluştu.

Başkentin Bahri ve Umdurman bölgelerinde de benzer gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolara polis gazla müdahale etti - Son Dakika
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