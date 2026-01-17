Sudan, Trump'ın Baraj Arabuluculuğunu Destekliyor

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi (Rönesans) Barajı ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü konusundaki arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Burhan, Trump'ın Hedasi Barajı konusuna yönelik Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği mektuba ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"Sudan hükümeti, Nil suları konusunda Başkan Trump'ın girişimini ve arabuluculuğunu memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir." ifadesini kullanan Burhan, bu çabaların tüm tarafların haklarını koruyan sürdürülebilir ve tatmin edici çözümler üreterek bölgesel güvenlik ve istikrarın kalıcı hale gelmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Trump, dün Mısır ile Etiyopya arasında uzun süredir çözülemeyen Hedasi Barajı anlaşmazlığının, Nil sularının adil paylaşımı temelinde kalıcı biçimde çözülmesi amacıyla ABD'nin arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi (Rönesans) Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajı doldurmakta ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.