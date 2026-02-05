Şuhut'ta Öğrenciler Bayrak Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
Şuhut'ta Öğrenciler Bayrak Yürüyüşü Düzenledi

Şuhut'ta Öğrenciler Bayrak Yürüyüşü Düzenledi
05.02.2026 16:19
Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk bayrağına saygıyı göstermek için yürüyüş yaptı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri son dönemde Türk bayrağına yönelik yapılan saygısızlıklara tepki göstermek ve milli değerlere sahip çıkmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atarak, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yaptılar.

Okul bahçesinde başlayan yürüyüş, geniş güvenlik önlemleri ve öğretmenlerin refakatinde ilçe çarşı merkezine kadar devam etti. Ellerinde bayraklar taşıyan öğrenciler, attıkları sloganlarla birlik ve beraberlik mesajı verirken, vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, zaman zaman duygusal anların yaşanmasına sahne oldu.

Şuhut'ta gerçekleştirilen bu anlamlı yürüyüş, milli birlik ve beraberlik ruhunun genç kuşaklar tarafından kararlılıkla yaşatıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şuhut'ta Öğrenciler Bayrak Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Şuhut'ta Öğrenciler Bayrak Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
