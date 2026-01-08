Süleymanpaşa\'da Ani Dolu Yağışı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dolu yağışı kısa sürede sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa süre içinde doluya dönüştü. Dolu ile karışık yağan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kısa süreli etkili olan dolu yağışının ardından yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü. - TEKİRDAĞ