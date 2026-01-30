Süleymanpaşa'da Muhtarlar Toplandı - Son Dakika
Süleymanpaşa'da Muhtarlar Toplandı

30.01.2026 09:26
Süleymanpaşa'da muhtarlar, hizmetler ve projeler üzerine toplantıda bir araya geldi.

Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirilip, gündem maddeleri görüşüldü.

Tunçer, vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için tüm kurumların var gücüyle çalıştığını kaydetti.

Nallar, çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Çiftlikönü Mahallesi'nde çocuk etkinlik merkezi çalışmalarını yerinde inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.

Nallar, merkezin çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmayı kısa zamanda bitireceklerini kaydetti.

Türk Halk Müziği Sevenler Derneği'ne ziyaret

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanlığına Hülya Çetin, Türk Halk Müziği Sevenler Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Saffet Acat ve Çetin birlikte yapılacak çalışmaları değerledirdi.

Acat, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

