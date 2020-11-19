Süloğlu'ndaki mezar taşlarında bakım ve yenileme çalışması - Son Dakika

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe mezarlığında temizlik ve boyası zarar gören mezar taşlarında yenileme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, mevsimsel koşullardan dolayı yıpranan ve boyası aşınan mezar taşlarının belediye personeli tarafından yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Geçmişini unutan geleceğini bulamaz. Bizler tarihimize ve geçmişte yaşayan büyüklerimize her daim saygı duyuyor ve sahip çıkıyoruz. Bu düşünceyle ilçemizde yaşayıp ve sonrasında ebediyete göç etmiş vatandaşlarımızı unutmayarak şehir merkezimizdeki mezarlarımızın bakımını, temizliğini ve özellikle mezar taşlarının boyasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ormankıran, mezarlıkta bulunan ağaçların budanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dağıtıldığını kaydetti.