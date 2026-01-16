Sultangazi'de İlk Uzlaşmalı Site Yıkıldı - Son Dakika
Sultangazi'de İlk Uzlaşmalı Site Yıkıldı

16.01.2026 18:27
Sultangazi Belediyesi, vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk siteyi yıkarak kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk sitenin yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sosyal yaşam kalitesinin artması için çalışmalarını sürdüren belediye, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Yarısı Bizden Kampanyası" ile riskli binaların dönüşümü sağlanıyor, hak sahiplerinin isteğiyle riskli binalar yıkılarak yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa ediliyor.

Bu kapsamda, 144 daire ve 6 bloktan oluşan Ürün Sitesi, "Yarısı Bizden Kampanyası"yla yüzde 100 vatandaş-müteahhit uzlaşmalı ilk site oldu. 2 ayda tahliyesi tamamlanan binaların yerine 168 konutlu, kapalı otopark, sosyal alanlar ve ticari alanların yer aldığı bir sitenin yapılması için harekete geçildi.

Sitenin yıkımına, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, kent genelinde dönüşüm çalışmalarının hız kazandığını belirterek, deprem ülkesi olarak, dayanıklı şehirler inşa etmek durumunda olduklarını söyledi.

Dursun, "144 konutlu site, yüzde 100 vatandaş müteahhit uzlaşmalı ilk sitemiz oldu. Başta mülk sahiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi bir anlaşma yaptılar. Bu iş kolay bir iş değil. Bunun için gerçekten belediye olarak mülk sahiplerini bilgilendirmek için hummalı bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sultangazi, Belediye, Güncel, Son Dakika

