Emine G, aracı hareket ettireceği sırada iddiaya göre aşırı gaza yüklenince otomobil bir anda hızlandı. Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çıkarak 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Kaynak: AA

Sultangazi, Habipler, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü - Son Dakika

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