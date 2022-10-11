Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü - Son Dakika
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Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü

11.10.2022 17:08
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Eski Habibler Mahallesi Fidan Sokak'ta Emine G, hamile kızı Hatice B'yi hastaneye götürmek için evlerinin önündeki 34 GG 7892 plakalı otomobiline bindi.

Emine G, aracı hareket ettireceği sırada iddiaya göre aşırı gaza yüklenince otomobil bir anda hızlandı. Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çıkarak 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Kazada, hamile Hatice B. otomobilin camından fırlayarak yere düşerken, annesi araçta sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan anne ile kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarıcı araç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan otomobilde, kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu.

Mahalle sakini Ramazan Sasa, sürücünün gaz ile freni karıştırdığını belirterek, aşırı hızlanan aracın duvardan aşağıya düştüğünü söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sultangazi, Habipler, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü - Son Dakika
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