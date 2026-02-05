Sultangazi'de Yer Altı Elektrik Kablolarında Patlama - Son Dakika
Sultangazi'de Yer Altı Elektrik Kablolarında Patlama

Sultangazi\'de Yer Altı Elektrik Kablolarında Patlama
05.02.2026 12:32
Sultangazi'de elektrik kablolarındaki patlama alevlere neden oldu, itfaiye yangını söndürdü.

Sultangazi'de yer altındaki elektrik kablolarının oluşan patlama sonucu alev alması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki yer altı elektrik kablolarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından kablolar alev alırken, sese uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye ve elektrik dağıtım şirketine haber verdi.

Kaldırım taşları arasından yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. Alevlerin park halindeki araçlara sıçrama ihtimaline karşı sürücüler araçlarını bulunduğu yerden güvenli bir noktaya götürdü.

İtfaiye ekipleri kablolarda çıkan yangını söndürürken, bölgede elektrik enerjisi de kesildi.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, hasar gören hattın onarımı için çalışma başlattı.

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Çelik, patlama sesi duyup önce itfaiyeye ardından araç sahiplerine haber verdiklerini ve sürücülerin korkuyla araçlarını kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Kabloların alev alması, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Yer Altı Elektrik Kablolarında Patlama

SON DAKİKA: Sultangazi'de Yer Altı Elektrik Kablolarında Patlama - Son Dakika
