SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞEN PARAYI BEBEK ARABASIYLA PERDELEYİP ALAN KARI KOCA YAKALANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de Hasan Akdoğan'ın kaldırımda yürürken cebinden düşürdüğü bin 360 lirayı, bebeklerinin arabasıyla perdeleyerek aldıkları tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne baba yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, bin 360 lira Akdoğan'a teslim edildi.

Olay, 5 Haziran cumartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde saat 17.18 sıralarında yaşandı. Mali müşavirlik bürosunda çalışan Hasan Akdoğan, sokakta yürüdüğü sırada cep telefonunu cebinden çıkarırken, cebinde bulunan ve müşterilerine ait bin 360 lirayı yere düşürdü. Kısa süre sonra cebindeki paranın düştüğünü fark eden Akdoğan, geri dönerek düşen paraları aramaya başladı. Cep telefonunu çıkardığı noktada da paraları bulamayan Akdoğan, bulunduğu yeri gören bir iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde yere düşen paranın o sırada kaldırımda yürüyen bebekli bir aile tarafından çalındığını gördü. Karakola giden Akdoğan, görüntülerdeki kişilerden şikayetçi oldu.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen Türkmenistan uyruklu R.B., ve M.A.'yı, dün Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan adreslerinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakılırken, bin 360 lira Hasan Akdoğan'a teslim edildi.