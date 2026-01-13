Sulusaray'da Eğitime Kar Engeli

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Sulusaray Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede yarın eğitime ara verildi.