Sumbas Kaymakamı 'Yılın Kareleri' Oylamasında

22.01.2026 17:38
Kaymakam Kara, AA'nın 2025'e damga vuran fotoğraflarını seçti ve oylamayı değerlendirdi.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kara, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" ve "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karelerini seçen Kara, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafını oyladı.

Kara, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı karelerini tercih etti.

Oylamayı değerlendiren Kaymakam Kara, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanındaki zorlu coğrafyalarda görev yaparak tarihe not düşüyor. Seçkide yer alan fotoğrafların her biri, 2025 yılının sevincini, hüznünü ve mücadelesini çok güçlü şekilde yansıtıyor. Emek veren tüm muhabirleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

