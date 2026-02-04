SunExpress, Suriye Uçuşlarına Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

SunExpress, Suriye Uçuşlarına Başlıyor

04.02.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SunExpress, mart ayında Antalya ve İzmir'den Şam ve Halep'e direkt uçuşlar düzenleyecek.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, mart itibarıyla Suriye uçuşlarını başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, Antalya ve İzmir çıkışlı olarak Şam ve Halep'e direkt uçuşlar sunacak.

Planlama kapsamında, 7 Mart itibarıyla Antalya'dan Şam'a salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez, 11 Mart'tan itibaren ise Antalya'dan Halep'e çarşamba ve cumartesi günleri haftada 2 kez direkt uçuş düzenlenecek.

İzmir çıkışlı uçuşlar ise 8 Mart itibarıyla başlayacak. İzmir'den Şam'a çarşamba, cuma ve pazar günleri haftada 3 kez, Halep'e ise cuma ve pazar günleri haftada 2 kez aktarmasız sefer yapılacak.

Şirket, Türkiye-Suriye uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir çıkışlı doğrudan uçuşlarla yolculara planlama kolaylığı sunmayı ve bölgedeki hava ulaşımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Sunexpress, Havacılık, Antalya, Ekonomi, Ulaşım, Suriye, İzmir, Şam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SunExpress, Suriye Uçuşlarına Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:32:22. #.0.4#
SON DAKİKA: SunExpress, Suriye Uçuşlarına Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.