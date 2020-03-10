Süper Ay'ın kartpostallık doğuşu ve batışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Ay'ın kartpostallık doğuşu ve batışı - Son Dakika

Süper Ay'ın kartpostallık doğuşu ve batışı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Süper Ay'ın kartpostallık doğuşu ve batışı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun'da Amanos Dağlarının üzerinden doğan Süper Ay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.

Havanın rüzgarlı ve hafif bulutlu olmasına rağmen Süper Ay'ın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaraya sahne oldu. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu dolunay vaktinde oluşan Süper Ay'ın İskenderun Körfezi üzerinde batışına martılar da eşlik etti.

(İHA)

İskenderun, süper ay, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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