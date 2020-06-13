Süper Lig: Beşiktaş: 2 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

90+5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic'in vuruşunda top barajdan geri döndü.

83. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic 'in ortasında Vida'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. Vida dönen topu yine kafayla tamamlamak istedi ancak Boffin'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

70. dakikada Umut'un pasında ceza yayına yakın bir noktadan N'Koudou'nun şutunu kaleci kontrol etti.

55. dakikada Boyd'un ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Boffin gole izin vermedi.

53. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan'ın şutunda kaleciyi de geçen topu Veysel son anda uzaklaştırdı.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş , Antalyaspor 'u konuk etti. Karşılaşma kırmızı-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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