Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Medipol Başakşehir antrenörü Ekrem Dağ 'ın da talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.???????

Aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübü yardımcı antrenörü Emir Şiranlı'nın talimatlara aykırı hareketi ve hakareti sebebiyle kurula sevk edildiği kaydedildi. Öte yandan Kayserisporlu futbolcu Miguel Lopes'in sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline yollandığı duyuruldu.

Hes Kablo Kayserispor 'un, Beşiktaş maçında yaşanan saha olayları ile usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta talimatlara aykırı hareket nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi

Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi

Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın

Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı