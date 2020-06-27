Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağ kanatta topu alan Robin Yalçın'ın ceza sahası dışına gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


56. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Altay'ın müdahalesiyle top direkten oyun alanı içine döndü.


60. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan'ın ortasında ceza sahası içinde Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


75. dakikada sol kanatta topla buluşan Vedat'ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rodrigues'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


81. dakikada Fofana'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


89. dakikada Youssouf'un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Donald yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.


90. dakikada Vedat Muriqi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2


90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası içine açtığı ortada Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2


Stat: Ülker


Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Satman xx


Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Serdar xx, Gustavo xx, Hasan Ali xx (Ferdi dk. 83 ?), Jailson xx (Emre dk. 62 xx), Ozan xxx, Deniz x, Rodrigues x, Mehmet Ekici xx (Tolgay dk. 76 xx), Muriqi xx


Yedekler: Harun, Erten, Murat, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar


Teknik Direktör: Tahir Karapınar


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe x (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb xx, Murat xx (Youssouf dk. 60 xxx), Robin Yalçın xx ( Donald dk. 74 xxx), Gökhan Töre x, Hafez xx (Kjartansson dk. 61 xx), Acquah xx, Umut Bulut xx (Fofana dk. 74 xx)


Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Walter


Teknik Sorumlu: Hasan Özer


Goller: Vedat (dk. 70), Ozan (dk. 90 ve 90+5) (Fenerbahçe), Youssouf (dk. 81), Donald (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı Kart: Gökhan Töre (dk. 65) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Deniz Türüç, Rodrigues, Hasan Ali (Fenerbahçe), Farnolle, Mustafa Akbaş (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

01:17 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 17:24 Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
01:16
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
00:54
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
00:14
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
00:13
Hindistan'dan Çin'le gerilimi artıracak adım: Füze savunma sistemi yerleştirildi
00:05
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
23:21
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
23:05
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
22:57
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
22:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 03:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Fenerbahçe: 3 Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]