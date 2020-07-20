'Superior Seedless' üzüm çeşidi için 2020 yılı hasat ve ihraç tarihleri belirlendi - Son Dakika

'Superior Seedless' üzüm çeşidi için 2020 yılı hasat ve ihraç tarihleri belirlendi

Manisa'da yetişen ve önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan 'Superior Seedless' üzüm çeşidinde hasat, toplama ve ihraç tarihleri belirlendi.

Manisa'da yetişen ve önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan 'Superior Seedless' üzüm çeşidinde hasat, toplama ve ihraç tarihleri belirlendi. 21 Temmuz'da kesimine başlanacak olan üzümler 22 Temmuz'da ihraç edilmeye başlanacak.

'Superior Seedless' çeşidi üzümde hasadın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan 'Superior Seedless' üzüm çeşidinin hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege İhracatçı Birliklerinin katılımlarıyla kurulan komisyon tarafından belirlenmektedir. Koparıldıktan sonra olgunlaşmaya devam etmeyen üzümün erken hasat edilmesi, ürünün ihracatında sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. İlimiz ve ülkemiz için stratejik bir çeşit olan üzümün hasat ve olgunluk kriterlerini taşıması oldukça önem arz etmektedir. Bu kriterlerin oluşup oluşmadığını tespit etmek amacıyla Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl İlçeleri ile Denizli'nin Buldan bölgelerindeki bağlar, İl ve İlçe Müdürlüğümüz personelinin de üyesi olduğu komisyonca gezilmiş, bölgeyi temsil eden 11 adet bağdan numune alınmıştır. Alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları İzmir Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin 20.07.2020 tarihinde katıldığı toplantıda değerlendirilerek, 'Superior Seedless' çeşidi için hasat, toplama ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 'Superior Seedless' üzüm çeşidinin 21 Temmuz 2020 tarihinde kesimine, 22 Temmuz 2020 tarihinde de ihracatına karar verilmiştir. Tüm üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi diliyorum" dedi. - MANİSA

İhracat, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Superior Seedless' üzüm çeşidi için 2020 yılı hasat ve ihraç tarihleri belirlendi - Son Dakika Ekonomi
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