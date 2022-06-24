Şüpheli cinayet! Adam, sokağa atılmış koltukta oturur halde ölü bulundu - Son Dakika
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Şüpheli cinayet! Adam, sokağa atılmış koltukta oturur halde ölü bulundu

24.06.2022 20:17
Şüpheli cinayet! Adam, sokağa atılmış koltukta oturur halde ölü bulundu

Samsun'da 39 yaşındaki adam, sokağa atılmış olan koltukta oturur vaziyette ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atakum ilçesi Denezevleri Mahallesi 216. Sokak'ta İsa G. (39), sokağa atılmış olan koltuk üzerinde oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan inceleme sonucu İsa G.'nin ölmüş olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölümü şüpheli bulunan şahsın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokağa atılmış koltukta ölü bulundu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli cinayet! Adam, sokağa atılmış koltukta oturur halde ölü bulundu - Son Dakika

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