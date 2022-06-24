Ölümü şüpheli bulunan şahsın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atakum ilçesi Denezevleri Mahallesi 216. Sokak'ta İsa G. (39), sokağa atılmış olan koltuk üzerinde oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan inceleme sonucu İsa G.'nin ölmüş olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli cinayet! Adam, sokağa atılmış koltukta oturur halde ölü bulundu - Son Dakika

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