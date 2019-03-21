Süpürge Otu Kesmek İçin Evinden Ayrılan Kişi Ölü Bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde süpürge otu kesmek için evinden ayrılan kişi ölü bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde süpürge otu kesmek için evinden ayrılan kişi ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortalıca köyü Bektaşlar Mahallesi'nde yaşayan İsmail Yılmaz (77) dün sabah saatlerinde süpürge otu kesmek için evinden ayrıldı.



Yılmaz'ın geç saatlere kadar evine dönmemesi üzerine ailesi durumu Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.



İz takip köpeğinin de kullanıldığı aramada Yılmaz, evinin 700 metre uzağında ölü bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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