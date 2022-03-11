SUR'UN ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYLA BULUŞTU - Son Dakika
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SUR'UN ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYLA BULUŞTU

11.03.2022 13:45

DİYARBAKIR Sur ilçesindeki öğrenciler sinemayla buluşturuldu.

DİYARBAKIR Sur ilçesindeki öğrenciler sinemayla buluşturuldu. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 280 öğrencinin sinemaya alındığı, etkinliğin 10 gün devam edeceğini belirterek, "3 bin çocuğu sinemayla buluşturacağız" dedi.

Sur Kaymakamlığı ve Belediyenin ortak çalışması sonucu öğrenciler, sinemayla buluşturuldu. Öğrencilerle birlikte "Malazgirt 1071" filmini izleyen Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Abdullah Çiftçi, hedeflerinin çocukları sinema ve tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra sporla buluşturmak olduğunu belirtti. Çiftçi, 'Öğrencimizin "Malazgirt 1071" filmine getirilmesi noktasında bir çalışma içerisinde olduk. Sur'da daha sinemaya hiç gitmemiş gençlerimizi, çocuklarımızı sinemayla buluşturuyoruz. Bu film sayesinde hem tarihi değerlerimizi, manevi değerlerimizi ve kültürel değerlerimizi çocuklarımızla buluşturmuş olacağız. Daha önce yaklaşık 9 bin öğrencimizi tiyatroyla buluşturmuştuk' dedi.

Sur'daki bütün çocukları sinemayla buluşturmak istediklerini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hedefimiz Sur'daki bütün çocukların sinemayla, tiyatroyla buluşması noktasında gayret içerisinde olmak ki, önemli bir mesafeye geldik. Şimdi yapacağımız açık hava sinemasıyla, seyyar sinemayla bütün çocuklara dokunmuş olacağız. Bu hizmeti ayaklarına getirmiş olacağız. Bugün de burada yaklaşık 280 öğrencimiz sinemayla buluştu. Bu etkinliğimiz 10 gün boyunca devam edecek. ve Sur'daki ekonomik sıkıntı içerisinde olan ve daha önce sinemayla buluşmamış olan bütün çocuklarımızı bu vesilelerle sinemayla, tiyatroyla buluşturmuş olacağız. Bu ve benzeri etkinliklerle Sur'un gençleri güzel etkinliklerle anılmaya devam edecek.?

SUR'UN ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYLA BULUŞTU
SUR'UN ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYLA BULUŞTU
SUR'UN ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYLA BULUŞTU

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Abdullah Çiftçi, Malazgirt, Çiftçi, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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