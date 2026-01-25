Suriye'de Akan Kan Durmalı

(ANKARA) - Arap Alevi dernekleri tarafından Suriye'deki gelişmelere ilişkin ortak basın açıklamasında, "Suriye'de akan kan derhal durdurulmalıdır. HTŞ, IŞİD ve benzeri yapılar dağıtılmalı, sahadan çekilmelidir. Yerinden edilen halkların ve son süreçte Kürtlerin güvenli ve onurlu dönüşü sağlanmalıdır. İnsanlık suçları cezasız bırakılmamalıdır. Sessizlik suça ortaklıktır" ifadesi kullanıldı.

Arap Alevi derneklerinin "Suriye'de halklar katlediliyor, sessiz kalmıyoruz" başlıklı ortak basın açıklaması DEM Parti'nin internet sayfasında yayımlandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'de yıllardır sürdürülen savaş politikaları, bugün halklara ve inançlara karşı yürütülen planlı bir yok etme ve tasfiye sürecine dönüşmüştür. Başta Aleviler olmak üzere Dürziler, Ezidiler ve Kürt halkı sistematik katliamlar, zorla yerinden etmeler, kaçırmalar, işkence ve inanç temelli saldırılarla hedef alınmaktadır. Yaşananlar Suriye'nin demografik yapısını zorla değiştirmeyi amaçlayan bilinçli bir imha politikasıdır.

Emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda desteklenen HTŞ, IŞİD, Colani ve benzeri cihatçı-faşist yapılar, halkların iradesini yok sayan, mezhepçi ve gerici bir düzeni dayatmaktadır. Bu yapılara açılan her alan, halklara karşı işlenen suçların doğrudan parçasıdır. Bu anlayışın egemen olduğu bir coğrafyaya barış ve huzur gelmez.

Uluslararası güçlerin bilgisi ve gözü önünde Şeddat Hapishanesi'nden binlerce IŞİD militanının serbest bırakılması, yürütülen bu kirli savaşın yeni bir aşamasıdır. Bu bir ihmal değil, bilinçli ve politik bir tercihtir.

Direnen Kürt kadınlarına yönelik saç kesme, teşhir etme ve beden üzerinden yürütülen aşağılayıcı uygulamalar; kadın kimliğini ve Kürt halkını hedef almıştır. Bu insanlık dışı eylemler; işkence, onur kırıcı muamele ve cinsel şiddet kapsamındadır ve açıkça insanlığa karşı suçtur.

Bugün HTŞ ve benzeri cihatçı yapılara alan açanlar; Alevilere, Ezidilere, Dürzilere ve Kürt halkına yaşam hakkı tanımamaktadır. Katliamcıları aklayan ve yeniden sahaya süren bu anlayış, halkların varlığını hedef almaktadır. Uluslararası hukukun ve insan haklarının ayaklar altına alınması kabul edilemez.

Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak katliamları, zorla yerinden etmeleri, demografik mühendisliği ve HTŞ dahil cihatçı-faşist yapılara verilen tüm destekleri en güçlü biçimde kınıyoruz. Halkların iradesi dışında kurulan hiçbir yapıyı meşru görmüyoruz.

Suriye'de akan kan derhal durdurulmalıdır. HTŞ, IŞİD ve benzeri yapılar dağıtılmalı, sahadan çekilmelidir. Yerinden edilen halkların ve son süreçte Kürtlerin güvenli ve onurlu dönüşü sağlanmalıdır. İnsanlık suçları cezasız bırakılmamalıdır. Sessizlik suça ortaklıktır."

Ortak açıklamayı yapan örgütler şunlar:

Avrupa Arap Alevi Federasyonu, Akdeniz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı, Ehl-i Beyt Kültür Dayanışma Vakfı, Arap Halkı Alevileri Dayanışma Derneği, Samandağ Alevi Değerleri Derneği, Hatay Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği, Kilikya Nehir Derneği Merkez Şube, İskenderun Alevi Kültürünü Araştırma Derneği, Mıdık Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kilikya Nehir Derneği Adana Şube, Çukurova Alevileri Derneği, Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği, Samandağ Kalkındırma Derneği, Hadırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, Mannheim Akdeniz Sosyal ve Kültür Derneği, Mannheim Konferenz Syrien, EHLEN Dergisi.