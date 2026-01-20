Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor


20.01.2026 15:28
Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların ardından Ayn el-Arab hattındaki Sırrin beldesine girerken, Haseke ilinin güneyinde terör örgütü YPG/SDG unsurlarıyla şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye ordusu, Haseke'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'na doğru ilerlerken, buğday silolarının bulunduğu bölgeyi kontrolüne aldı.

AĞIR SİLAHLAR KULLANILIYOR

Haseke'nin güney hattında devam eden çatışmalarda taraflar ağır silahlar kullanıyor. Ordu güçleri, stratejik öneme sahip Hol Petrol Sahası'na girdi ve bölgede kontrol sağlamaya çalışıyor.

Ordu birlikleri, kısa süre önce Haseke'nin güneyindeki Habur Barajı'nda kontrolü sağlamıştı.

AYN EL-ARAB HATTI

Ayn el-Arab hattında ise bölgeye Münbiç yönünden, Fırat Nehri üzerinden geçişi sağlayan Karakozak Köprüsü çevresinde askeri hareketlilik sürüyor. Köprünün başına hakim tepelik alandan ateş açan teröristler, ordunun köprü üzerinden geçişini engelliyor.

Karakozak Köprüsü'nün yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda, Ayn el-Arab ilçe merkezinin de 35 kilometre güneyinde kalan Sırrin beldesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ise ordu birlikleri beldeye girdi. Sırrin beldesinde şiddetli çatışmalar devam ederken ordu kontrolü sağlamaya çalışıyor.



18 OCAK MUTABAKATI

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilinde bulunan tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Terör, Dünya, Ordu, YPG, Son Dakika



Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ya entegre olacaksın ya yok olacaksın üçüncü bir yol yok 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:32

