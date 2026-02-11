Suriye'de Ordu Haseke'den Çekiliyor

(ANKARA) - Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı Birimi, Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak'ta varılan anlaşma kapsamında, ordu birliklerinin Haseke il çevresinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Suriye Devleti Haber Ajansı SANA'ya göre, Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haseke çevresinde boşaltılan noktalara iç güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı belirtildi.

SDG'nin mutabakata bağlı kaldığı ifade edilen açıklamada, sürecin izleme ve değerlendirme aşamasının sürdüğü, bir sonraki adımların bu değerlendirmeler doğrultusunda belirleneceği aktarıldı.

Suriye hükümeti ve SDG arasında, 30 Ocak'ta kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde ateşkes sağlanmıştı. Anlaşma kapsamında, SDG'nin askeri ve idari güçlerinin merkezi hükümete kademeli olarak entegre edilmesi, güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine konuşlandırılması ile tüm sivil ve resmi kurumlar, sınır kapıları ve geçiş noktalarının devlet kontrolüne devredilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirilmişti.