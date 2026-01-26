Suriye'de Petrol Sevkiyatı Başladı - Son Dakika
Politika

Suriye'de Petrol Sevkiyatı Başladı

26.01.2026 17:12
Suriye hükümeti, SDG'nin elinden aldığı petrol sahalarından ilk ham petrol sevkiyatını gerçekleştirdi.

Suriye hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinden alarak yeniden kontrolü sağladığı Deyrizor kırsalındaki El-Ömer ve Tenek petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün 20 tankerden oluşan ilk resmi sevkiyatı Banyas Rafinerisi'ne ulaştı.

Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan petrol ve doğal gaz sahalarının terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinden yeniden devlet kontrolüne geçmesiyle birlikte enerji sektöründe toparlanma sürecine girdi. Deyrizor kırsalındaki El-Ömer ve Tenek petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün ilk resmi sevkiyatı Banyas Rafinerisi'ne ulaştı. Suriye Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 20 tankerden oluşan konvoyun Banyas'a ulaşmasının, devlet tarafından yönetilen ilk resmi petrol nakliyesi olduğu belirtildi. Ekiplerin El-Ömer, El-Teym, Es-Savra ve Cubeyse sahalarında üretim, yükleme ve taşıma süreçlerini denetlediği bildirildi.

Günlük petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor

Yetkililer, yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 4 ay içerisinde günlük petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Söz konusu üretim miktarının, savaş öncesinde günlük 150-200 bin varil arasında olan iç talebin önemli bir kısmını karşılaması bekleniyor.

Yaklaşık 1,2 milyon metreküp seviyesinde gaz aktarılmaya başlandı

Doğal gaz alanında ise Haseke'deki Cubeyse sahasından çıkarılan gazın, Koniko ve Markada istasyonları üzerinden Humus kırsalındaki gaz işleme tesislerine günlük yaklaşık 1,2 milyon metreküp seviyesinde aktarılmaya başlandığı belirtildi. Bu gelişmenin özellikle elektrik üretiminde kısmi bir iyileşme sağlaması öngörülüyor.

Hükümet verilerine göre, ülke genelinde kesintisiz elektrik sağlanabilmesi için günlük yaklaşık 23 milyon metreküp doğal gaz ve 5 bin ton akaryakıt ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle petrol ve gaz sahalarının yeniden devlet kontrolüne geçmesi, enerji arz güvenliği açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, petrol ve doğal gaz gelirlerinin yeniden kamu hazinesine yönlendirilmesiyle birlikte kaçakçılığın azaltılacağı, devlet bütçesine katkı sağlanacağı ve döviz kaynakları üzerindeki baskının hafifletileceği ifade ediliyor.

Enerji sektörünün önemi

Enerji sektörü, savaş öncesinde Suriye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 20'sini ve devlet gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturuyordu. Yetkililer, petrol ve gaz sahalarının yeniden entegrasyonunun ekonomik toparlanma sürecinde kilit rol oynayacağını savunuyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Suriye, Enerji, Son Dakika

