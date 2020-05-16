Suriye'de rejim ve Heyet Tahrir Şam arasında esir takası - Son Dakika

Takasta rejim güçleri 3'ü Heyet Tahrir Şam üyesi, 1'i Ahraru'ş Şam grubu mensubu toplam 4 kişiyi serbest bırakırken, Heyet Tahrir Şam da 1'i albay olmak üzere 2 rejim unsurunu salıverdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Halep'in batı kırsalında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Daret İzze ilçesinde, Esed rejimi ile Heyet Tahrir Şam arasında esir değişimi gerçekleşti.

Suriye 'de Halep ilinde, Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam arasında esir takası yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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