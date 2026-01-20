Suriye'de YPG/SDG ile Anlaşma Sağlandı

BİRLEŞMİŞ Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, terör örgütü YPG/SDG ile Haseke Valiliğinin geleceğiyle ilgili bir dizi konuda "ortak anlayışa varıldığını" açıkladı.

Olabi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, "Birkaç dakika önce Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Haseke Valiliğinin geleceğiyle ilgili bir dizi konuda ortak bir anlayışa varıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

SDG ile mutabık kalınan maddelerin içeriğine değinen Olabi, "bölgenin entegrasyonuna ilişkin pratik mekanizmalar için" ayrıntılı bir plan geliştirmek üzere terör örgütü temsilcilerine 4 günlük süre tanındığını belirtti.

Olabi, "Suriye güçleri, Haseke ve Kamışlı şehirlerinin merkezlerine girmeyecek ve ayrıntılı plan tamamlanana ve bu bölgelerin tam entegrasyonu için bir zaman çerçevesi belirlenene kadar şehirlerin eteklerinde kalacaklardır." dedi.

Suriye'nin diğer bölgelerinde de Kürt çoğunluğa sahip birçok kasabanın bulunduğunu aktaran Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, Şam hükümetine bağlı askeri güçlerin bu bölgelere girmeyeceğini, barış ve güvenliği sağlamak için yalnızca o bölgeden yerel güvenlik güçlerini kullanacağını vurguladı.

Olabi, YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin Savunma Bakan Yardımcılığı pozisyonuna, Haseke Valiliğine ve Halk Meclisine bu bölgeyi temsil edecek isimler önereceğini söyledi.

"Tüm SDG askeri ve güvenlik güçlerini Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına entegre edeceğiz." diyen Olabi, bu güçlerin entegrasyon mekanizmasıyla ilgili ayrıntılı görüşmelerin devam edeceği, sivil kurumların da Suriye hükümetinin yapısına entegre edileceği bilgilerini paylaştı.

Olabi, "Suriyeli Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarına ilişkin kararname hızla uygulanacak ve ulusal ortaklık ilkesine dayalı, birleşik ve güçlü bir Suriye inşa etme ve tüm Suriye toplumunun haklarını garanti altına alma konusundaki ortak taahhüdümüzü yansıtacaktır." diye konuştu.

"Suriye mozaiğinin gücüne" vurgu yaptı

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Olabi, ülkesindeki kültür çeşitliliğinin varlığına işaret ettiği konuşmasında, "Suriye mozaiğinin gücüne" atıfta bulundu.

Olabi, "2024 yılının sonlarında (Beşar) Esad rejiminden kurtuluştan bu yana Suriye hükümeti, ülkenin birliğini ve istikrarını korumaya büyük önem vermiştir. Yıllarca süren diktatörlük ve iç savaşın ardından Suriye toplumunun tüm bileşenleriyle birçok kez temas kurduk ve her zaman onların birbirleriyle etkileşimine açık olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye mozaiğinin bir güç faktörü olduğunu" vurgulayan Olabi, "Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler de dahil tüm mezheplerden ve geçmişlerden gelen tüm topluluklarla çalıştık." dedi.

Olabi, bu entegrasyonun bir parçası olarak 10 Mart 2025'te Şam'da ilk defa "bir Kürt liderin kabul edilerek tarihi bir anlaşma imzalandığına" ancak SDG'nin bu anlaşma sonrasını "oyalanmakla" geçirdiğine dikkati çekti.