Suriye'deki iç savaştan kaçtı, Türkiye'de üniversiteyi birincilikle bitirdi - Son Dakika

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye göçen Suriyeli Yasmin Nayal, okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi'ni (BAU) okul birinciliğiyle bitirerek hayallerini gerçekleştirdi.

Suriye'den 2016 yılında ailesiyle Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Suriyeli Yasmin Nayal, Bahçeşehir Üniversitesi'den birincilikle mezun oldu. Lisans eğitimini Yeni Medya bölümünde tamamlayan Nayal, Psikoloji Bölümü çift ana dal programından da mezun oldu. Aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yan dal yaparak eğitimine devam eden Nayal, Türkiye'deki akademik başarısını ve hayallerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'ye hızlıca uyum sağladığını ve Türk arkadaşları sayesinde Türkçe'yi kolayca öğrenebildiğini söyleyen Nayal, fakülte birincisi olmayı hayal ettiğini ancak üniversite birincisi olunca ilk başta kendisinin de inanamadığını söyledi.

Nayal, "Tebrik gelmeye başlayınca birinci olduğuma inanabildim. Yeni Medya Bölümünde birçok insanla tanıştım. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sınıf arkadaşlarım vardı. Filistinli, Suriyeli, Avrupalı ve Türk arkadaşlarım oldu. Yazı yazmayı çok seviyorum. Suriye'deyken de haber yazıyordum. Yurt dışındaki arkadaşlarım bunun çok etkileyici olduğunu söylediler. O yüzden ben gazetecilik ile ilgili bir şey yapmak istedim. Kendi projelerim üzerinde çalışıyordum. O yüzden daha çok geliştirdim bu yeteneklerimi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmeden önce okumak için üniversite araştırdığını, Türkiye'yi sevdiği için diğer ülke seçeneklerini elediğini dile getiren Nayal, "Ağabeyim Kanada'da oturuyor, benim de oraya gitmemi istiyordu. Ancak ben Kanada'ya ya da diğer Avrupa ülkelerine gitmek istemedim. Özellikle Türkiye'ye gelip okumak istedim. Benzer kültürlerimiz var ve birçok Suriyeli burada yaşıyor. Elimden geleni yaptım. Herkese şunu söylemek istiyorum, kendinize inanmıyorsanız da yapmaya çalışın, çabalayın. Elinizden ne geliyorsa onu yapın. Bir gün dönüp baktığınızda uzun bir yol katetmiş oluyorsunuz." diye konuştu.

Hedefinin medya sektöründe çalışmak olduğunu kaydeden Nayal, kendini daha çok geliştirmek istediğini ve uluslararası bir kuruluşta çalışarak daha sonra kendi şirketini açmayı düşündüğünü aktardı.

"Umarım ileride Türkiye'ye bir iyiliğim dokunur"

Nayal, şöyle devam etti:

"Birçok kişi Suriyelilere maalesef yanlış gözle bakıyor. Her yerde farklı insanlar var. Kötü insanlar da var, iyi insanlar da, başarılı insanlar da var, başarısız insanlar da. Bir kişi görünce onun nereli olduğuna bakmayın, onun ne yaptığına, nasıl konuştuğuna, onun kim olduğuna bakın. Çünkü herkesin farklı bir hikayesi, farklı bir düşüncesi var. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum çünkü, Türkiye olmasaydı ben burada olamazdım. Burada okumak gerçekten çok zevkli. Umarım ileride Türkiye'ye bir iyiliğim dokunmuş olur."

"Bu öğrencilerin topluma, Türkiye'mize, dünyaya büyük katkıları olacaktır"

BAU Global Başkanı Enver Yücel, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci sayısına sahip üniversite olduklarını vurguladı.

Türk öğrenciler kadar yabancı öğrencilerin de başarı oranlarının yüksek olduğunu belirten Yücel, "Geçen sene Zanzibar'dan gelen bir öğrenci elektrik-elektronik mühendisliğinden birincilikle mezun oldu. Şimdi bulunduğu ülkede müthiş işler yapmaya başladı. Bu sene de Suriyeli göçmen bir kızımız okul birincisi oldu, bu bize çok gurur verdi. Türkiye, dünyaya da örnek bir hamle yaptı. O da, şu yabancı bir öğrencinin Suriye'deki o koşullar içerisinde Türkiye'de bulunup, Türkiye'de üniversiteye girip, Türkiye'de 5 bine yakın öğrenci içerisinde birinci olması, bize çok şey anlatıyor. Bir kere öğrenci okumak istiyor, arzu ediyor ve bunun da karşılığını alıyor. Bu öğrencilerin topluma, Türkiye'mize, dünyaya büyük katkıları olacaktır." şeklinde konuştu.

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de "Gururluyuz çünkü en fazla uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversitemizin 2021 Eğitim-Öğretim yılı birincisi Suriyeli öğrencimiz Yasmin Nayal oldu, kendisini yürekten kutluyorum. Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Birer BAU elçisi ve ülkemizin kültür elçileri olan mezunlarımızı, 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikler ve evrensel değerlerle donatarak ülkelerine ve dünyaya katkı sağlayacak, yetkin profesyoneller olarak uğurlamanın da mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.