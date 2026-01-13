Suriye\'den SDG\'ye Çekilme Uyarısı

SURİYE Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısındaki SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi uyarısında bulundu.
