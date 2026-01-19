Suriye'den SDG'ye Sert Tepki

Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şeddadi Hapishanesi'ndeki terör örgütü DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından yaptığı açıklamada, "SDG'nin DEAŞ tutukluları Suriye devletine karşı siyasi şantaj aracı olarak kullanma girişimlerini kesin bir dille reddedilmektedir" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin Haseke kentindeki Şeddadi Hapishanesi'nde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerini serbest bıraktı. Suriye ordusu, hapishanenin bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ederek, DEAŞ'lı teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'yi DEAŞ'lı tutuklu teröristleri "siyasi şantaj" aracı olarak kullanmakla suçlanarak, "İçişleri Bakanlığı vatandaşların güvenliğinin, toplumsal huzurun korunmasının ve terörün yeniden ortaya çıkmasının önlenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu vurgulamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Anayasal ve yasal sorumlulukları doğrultusunda Bakanlık, Haseke ilindeki DEAŞ mensuplarına ait cezaevlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde devralınması, güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir güvenlik ihlali ya da firar girişiminin önlenmesi için tam hazırlık içinde olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca bölgenin güvenliği ve istikrarının sağlanması ile terörün geri dönüşünün engellenmesi kapsamında ABD tarafıyla doğrudan koordinasyona hazır olduğunu açıklamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

SDG'nin kontrolü altındaki hapishanelerden DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasının tüm sorumluluğun SDG'ye ait olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Suriye'nin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir güvenlik ihlali olarak değerlendirildiği aktarıldı. Söz konusu hapishanelerin devralınması ve güvenliğin sağlanması için Özel Görevler İdaresi ile Cezaevleri İdaresi'nden oluşan ortak özel bir gücün kurulduğu ifade edilen açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, SDG'nin DEAŞ tutukluları dosyasını Suriye devletine karşı siyasi ve güvenlik şantajı aracı olarak kullanma ya da devletin egemenliğinin tesisi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasını sözde 'cezaevleri tehdidi' ile ilişkilendirme girişimlerini kesin bir dille reddetmektedir. Bu girişimlerin açık olduğu ve yalnızca kaosun yeniden üretilmesine ve sivillerin güvenliğinin tehdit edilmesine hizmet ettiği ifade edilmektedir" denildi.

Açıklamada, Suriye devletinin terörle mücadele ve terörün geri dönüşünün engellenmesine yönelik uluslararası çabaların ortağı olduğuna dikkat çekilerek, hiçbir gerekçe altında bundan taviz verilmeyeceği vurgulandı. - ŞAM