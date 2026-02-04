Suriye İstikrarı Bölge Güvenliği İçin Temel

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin istikrarının bölge güvenliğinin temeli olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, başkent Amman'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih'i kabul etti.

İkili görüşmede BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile "mevcut işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yollarını" ele aldı.

Ayrıca, mali kaynakların azalması sonucu UNHCR'nin karşılaştığı zorluklar ve bu durumun yardım programlarına etkisinin görüşüldü.

Safedi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevine atanması sebebiyle Irak'ın Eski Cumhurbaşkanı Berham Salih'i tebrik etti.

Mültecilere onurlu bir yaşam sunulmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Safedi, "Suriye'nin istikrarı, bölge güvenliği ve istikrarının temelidir. Suriyeli mültecilerin vatanlarına gönüllü geri dönüş şartları sağlanana kadar iltica edilen ülkeler, ev sahibi ülkeler ve ilgili BM kuruluşları arasındaki işbirliğinin devam etmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Safedi, Suriye'ye ve istikrarına destek vererek, yeniden inşa sürecine katkı sunulması yoluyla mültecilerin gönüllü geri dönüş koşullarının sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

UNHCR tarafından geçen yıl aralık ayında yapılan açıklamada, Ürdün'de bir yılda 177 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine gönüllü olarak döndüğü ve ülkede 421 bin 511 Suriyelinin bulunduğu ifade edilmişti.