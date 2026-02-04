Suriye İstikrarı Bölge Güvenliği İçin Temel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye İstikrarı Bölge Güvenliği İçin Temel

04.02.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'nin istikrarının bölge güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin istikrarının bölge güvenliğinin temeli olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, başkent Amman'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih'i kabul etti.

İkili görüşmede BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile "mevcut işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yollarını" ele aldı.

Ayrıca, mali kaynakların azalması sonucu UNHCR'nin karşılaştığı zorluklar ve bu durumun yardım programlarına etkisinin görüşüldü.

Safedi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevine atanması sebebiyle Irak'ın Eski Cumhurbaşkanı Berham Salih'i tebrik etti.

Mültecilere onurlu bir yaşam sunulmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Safedi, "Suriye'nin istikrarı, bölge güvenliği ve istikrarının temelidir. Suriyeli mültecilerin vatanlarına gönüllü geri dönüş şartları sağlanana kadar iltica edilen ülkeler, ev sahibi ülkeler ve ilgili BM kuruluşları arasındaki işbirliğinin devam etmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Safedi, Suriye'ye ve istikrarına destek vererek, yeniden inşa sürecine katkı sunulması yoluyla mültecilerin gönüllü geri dönüş koşullarının sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

UNHCR tarafından geçen yıl aralık ayında yapılan açıklamada, Ürdün'de bir yılda 177 binden fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine gönüllü olarak döndüğü ve ülkede 421 bin 511 Suriyelinin bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye İstikrarı Bölge Güvenliği İçin Temel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:10:01. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye İstikrarı Bölge Güvenliği İçin Temel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.