Suriye Ordusu Anlaşmayı Engelleyen Gruplara Dikkat Çekti

19.01.2026 15:17
Suriye ordusu, PKK ve eski rejim unsurlarının anlaşmayı engellemeye çalıştığını açıkladı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK ve eski rejimin unsurlarından bazı terör gruplarının, dün varılan anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığını duyurdu.

Suriye ordusunun, devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde yer alan açıklamasında, terör örgütü PKK ve eski rejimin unsurlarından bazı terör gruplarının çeşitli bölgelerde ordu birliklerine yönelik saldırılarında 3 askerin öldüğü belirtildi.

"Terör örgütü PKK ve eski rejimin kalıntılarından bazı terör gruplarının" ordu güçlerini hedef alarak anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Suriye ordusunun 16 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda operasyon başlatmasının ardından sırasıyla Deyr Hafir, Meskene ve Tabka terör örgütü YPG/SDG'den temizlenmiş, Deyrizor ve Rakka'da da aşiretler ve yerel halk ayaklanarak terör örgütüyle mücadeleye başlamıştı.

Aşiretler ve yerel halk, 18 Ocak'ta Deyrizor ve Rakka kent merkezini büyük ölçüde terör örgütünden kurtarmış, ordu birlikleri de aynı günün akşam saatlerinde bu iki kentin merkezine girmişti.

Şam yönetiminden 18 Ocak'ta yerel saatle 18.00'de yapılan yazılı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmayı imzaladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suriye, PKK, Son Dakika

SON DAKİKA: Suriye Ordusu Anlaşmayı Engelleyen Gruplara Dikkat Çekti
