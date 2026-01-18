Suriye Ordusu Rakka'ya Giriş Yaptı - Son Dakika
Suriye Ordusu Rakka'ya Giriş Yaptı

18.01.2026 21:57
Suriye ordusu, SDG'nin çekilmesiyle Rakka'da güvenlik ve arama-tarama faaliyetlerine başladı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesinin arama-tarama faaliyetleri için Rakka kent merkezine giriş yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sonrası Suriye ordusu, konvoylarla Rakka kent merkezine giriş yaptı. Suriye ordusu, kentte arama-tarama faaliyetleri yürüterek, asayiş ve güvenliği sağlayacak.

Terör örgütü SDG, anlaşmanın ardından Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlamış, Deyrizor, Rakka ve Haseke vilayetleri idari ve askeri olarak Suriye hükümetine devredilmişti. - RAKKA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Rakka

Sizin düşünceleriniz neler ?

