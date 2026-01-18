Suriye Ordusu Rakka'ya Giriş Yaptı

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesinin arama-tarama faaliyetleri için Rakka kent merkezine giriş yaptı.
Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sonrası Suriye ordusu, konvoylarla Rakka kent merkezine giriş yaptı. Suriye ordusu, kentte arama-tarama faaliyetleri yürüterek, asayiş ve güvenliği sağlayacak.
Terör örgütü SDG, anlaşmanın ardından Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlamış, Deyrizor, Rakka ve Haseke vilayetleri idari ve askeri olarak Suriye hükümetine devredilmişti. - RAKKA
