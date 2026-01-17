Suriye Ordusu Tabka'yı Çevreledi - Son Dakika
Suriye Ordusu Tabka'yı Çevreledi

17.01.2026 22:05
Suriye ordusu, Rakka kırsalındaki Tabka şehrini kuşattı ve ABD, Suriye'ye çağrıda bulundu.

Suriye ordusu, Rakka kırsalında terör örgütü PKK/YPG ile Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı unsurların konuşlandığı Tabka şehrinin çevrelendiğini ve birliklerin çeşitli yönlerden ilerleyerek şehre giriş yaptığını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ise Suriye hükümetine Halep-Tabka arasındaki askeri faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulundu.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarında Fırat Nehri'nin batısındaki ilerlemesini sürdürüyor. Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, askeri birliklerin Tabka şehrini çevrelediği ve şehre çeşitli yönlerden giriş yaptığı belirtildi. Öte yandan, terör unsurlarının da Tabka Hava Üssü'ndeki faaliyetlerini arttırdığının altı çizildi. Açıklamada, "Ordu güçleri, Tabka şehrine birden fazla eksenden girmeye başladı. PKK'lı terörist milisler, Tabka Hava Üssü içinde konuşlanmaya devam ediyor" denildi.

Güvenlik güçleri, Rakka'nın güneydoğusunda kalan Madan bölgesi ve yakınlarındaki köylerde de güvenlik önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bir başka açıklamada ise Rakka kırsalında yer alan Mansura ve Zur Şamar bölgelerinde de kontrolün tamamıyla Suriye ordusunun eline geçtiği bildirildi. Ayrıca Suriye basını, güvenlik güçlerinin Hneida ve Safsafa kentleri ile Ebu Assi ve Al Jabali köylerine de giriş yaptığını yazdı.

ABD'den Suriye ordusuna faaliyetleri sonlandırma çağrısı

ABD ise Suriye ordusunun Halep-Tabka şehirleri arasındaki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper yayımladığı açıklamada, "Suriye'de tüm tarafların, gerilimi önlemek ve diyaloğa dayalı çözümü sürdürmek için devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Suriye hükümet güçlerini, Halep ile Tabka arasındaki bölgelerdeki eylemlerine son vermeye çağırıyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ı agresif bir şekilde takip etmek ve askeri baskıyı amansızca uygulamak, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içindeki Suriye ortakları arasında ekip çalışması gerektirir. Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için esastır" dedi.

Suriye Petrol Şirketi, petrol sahalarının kontrolünü devraldı

Öte yandan Suriye Petrol Şirketi (SPC) de ordunun geçtiğimiz saatlerde Rakka kırsalındaki ilerleyişinde SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafer ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü güvenlik güçlerinden devraldığını açıkladı. Şirket atılan adımın, sahaların onaylanan planlara göre tekrar hizmete alınmasına yönelik hazırlıklar kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Bu başarı, ulusal çabalar çerçevesinde petrol tesislerini restore etmek ve güvence altına almak ile enerji sektörünün istikrarını artırmak için gerçekleştirilmektedir" denildi.

Suriye ordusu, Fırat'ın batısına operasyon başlatmıştı

Suriye ordusu, dün akşam Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, SDG'nin bugün saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurmuştu. Suriye ordusu ise sabah saatlerinde Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başlamış, ilerleyen saatlerde SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de ve Meskene'de kontrolü ele geçirmişti.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - RAKKA

