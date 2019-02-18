Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı

19 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.

Kırıkhan ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Hassa, TSK, Komando, Suriye, Güncel
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