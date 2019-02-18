Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
19 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa
ilçesine ulaştı. Kırıkhan
ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:08 Kaynak: AA
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