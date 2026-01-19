(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı ??ve ülkenin birliğine ve terörle mücadeleye destek teyit edildi." denildi.
Son Dakika › Güncel › Suriye ve ABD Liderlerinden Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?