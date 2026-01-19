Suriye ve ABD Liderlerinden Görüşme

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı ??ve ülkenin birliğine ve terörle mücadeleye destek teyit edildi." denildi.