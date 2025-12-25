Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor - Son Dakika
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

25.12.2025 18:16
Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini ve bunun ekonomik bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Hasriya, yeni para birimine dair detayların 28 Aralık'ta düzenlenecek toplantıyla paylaşılacağını belirtti.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin 2025 tarihli 293 sayılı kararnamenin yayımlandığını açıkladı.

YENİ PARA BİRİMİ PİYASAYA ÇIKIYOR

Hasriya, yeni para biriminin yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan önemli bir ulusal dönüm noktası olduğunu kaydetti.

"EKONOMİK İYİLEŞMEYE DOĞRU ATILMIŞ BİR ADIM OLACAK"

Merkez Bankası Başkanı Hasriya, şu ifadeleri kullandı: "Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonraki mali egemenliğimizin bir sembolünü temsil ediyor ve Suriye Merkez Bankasının yönetimi altında, herkesin işbirliğiyle inşa edilen yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ediyor. Bu, kurtuluştan bu yana elde edilenlere eklenen ulusal bir başarı, istikrar ve ekonomik iyileşmeye doğru atılmış sağlam bir adım olacaktır."

Hasriya, yeni para birimine dair detayların 28 Aralık'ta düzenlenecek toplantıyla paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    Suriye’nin bile parası herhalde bizim paramızdan değerli olur 43 5 Yanıtla
    serkan cindemir serkan cindemir:
    sen oyle san kalem ustunde hersey gorulebılır oyle sanman da normal senın goremedıgın gelıcektekı yenı dunya duzenı ?? 0 0
  • 72352049 72352049:
    bir suri parası on TL uzak değil 20 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Şu piclerini olsalardı ülkelerine 16 7 Yanıtla
  • Plare Rugre Plare Rugre:
    yeni para birininin adı ; sulira 5 0 Yanıtla
  • Serdar Han Serdar Han:
    pound mu ! 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
