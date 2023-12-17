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Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu - Son Dakika
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Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu

Survivor All Star 2024 için geri sayım devam ederken Acun Ilıcalı merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Kırmızı ve Mavi Takımın tanıtıldığı fragmana yarışmacıların iddialı sloganları damga vurdu.

17.12.2023 - 14:17,  Güncelleme: 14:21
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Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın fragmanını yayınladı. Kırmızı Takım ve Mavi Takımın ayrı ayrı tanıtımını yapan Ilıcalı "Belli ki SMS'siz sezonda Dominik'te nefesler kesilecek. İşte Survivor All Star 2024 Kırmızı takım ve Mavi takımın ilk tanıtımı" notunu düştü.

İDDİALI GELİYOR

Artık başlamasına sayılar günler kalan Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadronun tanıtımı yayınlandı. Yayın tarihi 1 Ocak 2024 olarak duyurulan yarışmanın tanıtımını Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı "Belli ki SMS'siz sezonda Dominik'te nefesler kesilecek. İşte Survivor All Star 2024 Kırmızı takım ve Mavi takımın ilk tanıtımı" notunu düştü.

Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu

BU YIL SMS YOK

İddialı isimlerin yer aldığı kadroda yarışmacıların sloganları fragmana damga vurdu. Bu yıl SMS'in olmadığı program nefes kesen mücadeleye sahne olacak.

Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
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SON DAKİKA: Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu - Son Dakika
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