Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? - Son Dakika Magazin

Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?

29 dakika önce

Survivor 2020 bugün neden yok ve hangi günler yayınlanıyor sorusu, programı yakından takip edenlerin merak ettiği konu oldu.

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Survivor 2020 bugün neden yok ve hangi günler yayınlanıyor sorusu, programı yakından takip edenlerin merak ettiği konu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünün yayın akışında yer alamaması bilgisiyle, Survivor bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Survivor yeni bölüm neden yok? İşte, Survivor 2020 hangi günler sorusunun cevabıyla ilgili detaylı bilgiler.


SURVİVOR NEDEN YOK?


28 Şubat TV8 yayın akışı bilgisi kapsamında, Survivor'un yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Survivor'un yeni bölümü İdlib'de meydana gelen hava saldırısında kaybettiğimiz 33 şehidimizin ardından yayınlanmayacak.


SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?


Survivor 2020, bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlarda olacak. Survivor programı ilerleyen günlerde değişkenlik gösterebilecek.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:29 
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