Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor

Survivor yarışmasında başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, mutlu birlikteliklerini bebek haberiyle bir üst seviyeye taşıdı. Ünlü çiftin yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yarışma sırasında başlayan yakınlaşmalarıyla dikkat çeken çift, ilişkilerini kısa sürede ciddileştirerek evlilik kararı almıştı.
Çiftin “baby Öcal is coming” notuyla yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından tebrik mesajlarıyla karşılandı. Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran haber, çiftin hayranlarını sevindirdi.
