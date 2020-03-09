Susurluk'ta şehitlerin mezarları temizlendi - Son Dakika
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Susurluk'ta şehitlerin mezarları temizlendi

6 saat önce

Susurluk'un kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak, çiçekler ekildi ve bayrakları yenilendi.

Susurluk'ta şehitlerin mezarları temizlendi, System.String[]

Susurluk'un kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak, çiçekler ekildi ve bayrakları yenilendi.


Ülkemiz ve milletimiz için canını hiç düşünmeden feda eden kahraman şehitlerin Kiraz, Karaköy ve Gökçedere Mahallelerindeki şehitliklerin bakım ve çevre düzenleme çalışmaları, Susurluk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Belediye Başkanı Nurettin Güney;" Şehitlerimiz için ne yapsak az.


Her birini saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ruhuna uygun olarak gerekli duyarlılık ve özveriyi göstermeye devam edeceğiz" dedi.


Şehit mezarlarını ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar da, gerekli bakım ve çevre düzeni çalışmalarını yapılmasından memnun kaldıklarını söyleyerek, teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Gökçedere, Susurluk, Karaköy, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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