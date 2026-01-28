Sven Schulze Sachsen-Anhalt'ın Yeni Başbakanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Sven Schulze Sachsen-Anhalt'ın Yeni Başbakanı

28.01.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CDU'lu Sven Schulze, Sachsen-Anhalt eyaletinin yeni başbakanı olarak göreve başladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Sven Schulze, Sachsen-Anhalt eyaletinin yeni Başbakanı oldu. Schulze, "Güçlü ve istikrarlı bir eyalet hükümeti için çalışacağım" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili siyasetçi Sven Schulze, eyaletin yeni başbakanı olarak seçildi. Schulze, 15 yıl görev yapan Reiner Haseloff'un yerine geçerken, aynı zamanda CDU'nun eyalet başkanı konumunda bulunuyor.

Magdeburg Eyalet Meclisi'nde yapılan oylamada, 97 vekilden 58'inin oyunu alan Schulze, gerekli çoğunluğu sağlayarak Başbakanlığa seçildi ve seçim sonrası yemin ederek görevine başladı.

Görevine başlayan Schulze, ilk konuşmasında, Haseloff'a teşekkür etti. Haseloff'un eyaleti zorlu dönemlerden geçirdiğini ve önemli standartlar belirlediğini ifade eden Schulze, "Bu topraklara birçok başarı kazandırdın" dedi.

Kendi yaşamından da bahseden Schulze, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı sırada 10 yaşında olduğunu ve Harz bölgesindeki küçük bir köyde yaşadığını anlattı.

Schulze, "O dönemde herkesin büyük hayalleri vardı. İnsanların memleketlerini yeniden inşa etmesi beni bugün de gururlandırıyor. Her şey hala mükemmel değil, tamamlanmadı ama 1990'lı yıllara kıyasla artık farklı gelecek perspektifleri var" dedi.

Sözlerini sürdüren Schulze, "Bu yeniden inşa, güçlü ve istikrarlı bir eyalet hükümetiyle devam edecek. Ben de çalışkan bir başbakan olarak, zorluklar karşısında yılmadan memleketim için mücadele edeceğim. Bu, vatandaşlarımıza verdiğim kişisel bir söz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sven Schulze Sachsen-Anhalt'ın Yeni Başbakanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:19:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sven Schulze Sachsen-Anhalt'ın Yeni Başbakanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.