Sven Schulze Sachsen-Anhalt'ın Yeni Başbakanı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Sven Schulze, Sachsen-Anhalt eyaletinin yeni Başbakanı oldu. Schulze, "Güçlü ve istikrarlı bir eyalet hükümeti için çalışacağım" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili siyasetçi Sven Schulze, eyaletin yeni başbakanı olarak seçildi. Schulze, 15 yıl görev yapan Reiner Haseloff'un yerine geçerken, aynı zamanda CDU'nun eyalet başkanı konumunda bulunuyor.

Magdeburg Eyalet Meclisi'nde yapılan oylamada, 97 vekilden 58'inin oyunu alan Schulze, gerekli çoğunluğu sağlayarak Başbakanlığa seçildi ve seçim sonrası yemin ederek görevine başladı.

Görevine başlayan Schulze, ilk konuşmasında, Haseloff'a teşekkür etti. Haseloff'un eyaleti zorlu dönemlerden geçirdiğini ve önemli standartlar belirlediğini ifade eden Schulze, "Bu topraklara birçok başarı kazandırdın" dedi.

Kendi yaşamından da bahseden Schulze, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı sırada 10 yaşında olduğunu ve Harz bölgesindeki küçük bir köyde yaşadığını anlattı.

Schulze, "O dönemde herkesin büyük hayalleri vardı. İnsanların memleketlerini yeniden inşa etmesi beni bugün de gururlandırıyor. Her şey hala mükemmel değil, tamamlanmadı ama 1990'lı yıllara kıyasla artık farklı gelecek perspektifleri var" dedi.

Sözlerini sürdüren Schulze, "Bu yeniden inşa, güçlü ve istikrarlı bir eyalet hükümetiyle devam edecek. Ben de çalışkan bir başbakan olarak, zorluklar karşısında yılmadan memleketim için mücadele edeceğim. Bu, vatandaşlarımıza verdiğim kişisel bir söz" ifadelerini kullandı.