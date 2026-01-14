Taha Akgül, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Taha Akgül, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

14.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taha Akgül, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" isimli fotoğrafını seçen Akgül, "Portre" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Akgül, "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesini tercih etti.

Akgül, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı karesini seçti.

Federasyon başkanı Taha Akgül, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Spor" kategorisinde milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yer aldığı kareyi seçtiğini belirterek, "Toprak Razgatlıoğlu özellikle Kenan (Sofuoğlu) ağabeyden sonra bayrağı devraldı. Gerçekten çok iyi götürüyor, çok büyük başarılara imza atıyor. Toprak ile gurur duyuyoruz. Onu inşallah daha iyi yerlerde, yeni rekorlar kırarken göreceğiz. Fotoğrafın Macaristan'da çekilmiş olması da biliyorsunuz eşim oralı, ayrıca hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların Filistin'deki insanlık dramının kanıtı niteliğinde olduğunu dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"Filistin'de ciddi bir insani facia var. Allah özellikle kimseyi açlıkla, sevdiğinin acısıyla, evlat acısıyla sınamasın. Orada annelerimiz, Müslüman kardeşlerimiz canları yanarken bir de çocuklarını açlıktan kaybediyor. Bombalardan kurtulan çocuklar bu sefer açlıktan yaşamlarını yitiriyor. Ülkemiz gerçekten bir cennet, kıymetini bilmeliyiz. Çok değerli bir ülkede yaşıyoruz, aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Bol rızkımız var. Bu anlamda da şanslı olduğumuzu ve şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fotoğraflarda dökülmüş unları toplayan bir anneyi gördüm. Empati yapıyoruz, biz de işçi bir babanın oğlu olarak hamdolsun bugünlere geldik. Çok şükür, güzel şeyler kazandık. Gazze'deki sınav, en ağır sınav. Onların sınavı çok ağır. Elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Dua edeceğiz, yaşananları kınayacağız. Ülkemiz, Gazze'ye her türlü desteği veriyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bu zulmün bir an önce durmasını, Gazze halkının sağlıklı bir yaşama kavuşmasını temenni ediyorum."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Taha Akgül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taha Akgül, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu’nun Erdoğan’a ödeyeceği tazminat Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği tazminat
Adem Yeşilyurt’un Transferinde Sürpriz Gelişme Adem Yeşilyurt'un Transferinde Sürpriz Gelişme
Pehlevi’den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor Pehlevi'den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor
Güle güle En-Nesyri İşte yeni adresi Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

10:22
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
09:46
Kante Fenerbahçe’de İşte maaş ve bonservisi
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
09:17
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler Yeni detaylar
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 10:35:18. #7.11#
SON DAKİKA: Taha Akgül, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.