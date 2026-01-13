Taha İbrahim Rençber Artvin Hopaspor'a Kiralandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'li futbolcu Taha İbrahim Rençber'in Nesine 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'a kiralandığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 17 yaşındaki savunma oyuncusunun yıl sonuna dek geçici transferi konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Taha İbrahim'e Artvin Hopaspor formasıyla başarı dilekleri iletildi.
